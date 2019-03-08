في اليوم العالمي للمرأة: رئيس البرلمان العربي يوجه تحية تقدير للمرأة العربية، ويُحيَّ كفاح المرأة الفلسطينية المناضلة

2019/03/08 | 14:36

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام- تحية إجلالٍ وتقديرٍ للمرأة العربية، مُشيداً بدورها الفاعل والحيوي والمؤثر على كافة الأصعدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وما تقوم به من أعمال وانجازات، مؤكداً بأن المرأة العربية شريك أساس لتحقيق النهضة والتنمية في الدول العربية.



وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً كفاح المرأة الفلسطينية المناضلة التي ضربت أروع الأمثلة في البطولة والصمود دفاعاً عن أرضها ومقدساتها مقدراً عالياً شجاعتها وتضحياتها.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن البرلمان العربي أقر “الوثيقة العربية لحقوق المرأة”، لتكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحفظ حقوقها ويصون كرامتها ويوفر الحياة الكريمة لها، وسيُطلق البرلمان العربي قريباً الوثيقة في دولة الامارات العربية المتحدة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار جهود البرلمان العربي في دعم المرأة العربية لتحقيق تطلعاتها، وتعزيز دورها ومكانتها في الشأن العام للمجتمع، والبناء على ما حققته من إنجازات في السنوات الأخيرة.

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