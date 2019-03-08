وزير الدفاع التركي: سنبدأ باستخدام منظومة إس-400 الروسية انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل

2019/03/08 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدفاع التركي ان بلاده ستبدأ باستخدام منظومة إس-400

الروسية انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل.

وعلى صعيد اخر قال وزير الدفاع التركي ان القوات المسلحة التركية

بدأت نشاطاتها الخاصة بالدوريات في إدلب

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