بتهمة التلاعب الضريبي والاحتيال.. السجن 47 شهرا للمدير السابق لحملة ترامب

2019/03/08 | 14:37

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أصدرت محكمة بولاية فرجينيا الأميركية حكما بالسجن 47 شهرا بحق بول

مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، في

أولى القضايا التي حولها المحقق الخاص روبرت مولر إلى القضاء.

وهذا الحكم الذي صدر ضد مانافورت (69 عاما) يُعد أقلّ بكثير من

توصيات وزارة العدل الأميركية التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض

عليه عقوبةً بالسّجن بين 19 و24 عاماً، بعد إدانته بجرائم تتعلق

بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

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