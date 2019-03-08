قصة حب مشجع مكسيكي وفتاة روسية التقيا في كأس العالم تتنتهي بالفراق

2019/03/08 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المشجع المكسيكي، ميغيل مينورو الذي خطب فتاة روسية من يكاتيرينبورغ كريستينا شيستاكوفي أثناء كأس العالم في يوليو تموز عام 2018 إن قصته الرومانسية انتهت بالفراق.

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