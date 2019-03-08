عمران خان: لن نسمح لأي جماعة متشددة بالعمل على أراض باكستان

2019/03/08 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الجمعة إنه لن يسمح لأي جماعة متشددة بالعمل على أراضي البلاد وشن هجمات بالخارج بعد أيام من بدء حملة أطلقتها حكومته ضد المنظمات المتشددة.

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