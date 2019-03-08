2019/03/08 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الصحة الأمريكية طلبا إلى وزارة الدافع الأمريكية "البنتاغون" لإقامة منشآت عسكرية يمكنها استقبال خمسة آلاف طفل مهاجر دون ذويهم، حسبما أعلن المتحدث باسم "البنتاغون" اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس.

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