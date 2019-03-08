قصص داعش ما زالت عالقة في أذهان الأطفال من الكورد الإزيديين

2019/03/08 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتحدث أطفال كورد إزيديين تم تحريرهم من قبضة تنظيم "داعش" في الباغوز عما كانوا يعانونه في ظل تواجدهم هناك، حيث لا يزال الكثير من الكورد الإزيديين، مفقودين بعد خمس سنوات من قيام مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" باقتحام البلدات والقرى الإزيدية في قضاء سنجار واختطاف النساء والأطفال.وقال أحدهم ويدعى موسى لشبكة رووداو الإعلامية إنهم "كانوا يعلموننا في الدورات الشرعية القرأن والتعليم ويهددون بعقوبات صارمة في حال لم يحفظ أحدهم ما لقننونا إياه".أما طفل آخر يدعى أيمن أوضح أنه "إثر قصف الطيران أصيب ساقي بشظية"، مضيفاً أن "داعش لم يكن يقبل أن نقول أننا غير مسلمين".وتابعت فتاة إزيدية أخرى محررة من التنظيم"وصلت بالأمس إلى هنا حيث نحن لدى داعش منذ 6 سنوات بعد أن أخرجونا من سنجار للعراق ومنها إلى سوريا"، مضيفةً "كلما كانت تتقدم قوات سوريا الديمقراطية كانوا ينقلوننا إلى منطقة أخرى".وبخصوص تعامل داعش مع الإزيديات قالت "إذا لم تكن مسلمة يقومون بسجنها وضربها وعليها ان تعمل لديهم كخادمة، أما إذا كانت مسلمة فيعاملوهم بشكل جيد". وأوضحت "أنا إزيدية لكن الحجاب الذي ارتديه تعودت عليه ولن يكون سهلاً أن انزعه فوراً".وقبل أيام، عاد 21 طفلاً وفتاة من الكورد الإزيديين إلى أحضان عائلاتهم في قضاء سنجار بعد تحريرهم من داعش.وخلال اجتياحه سنجار، اختطف مسلحو تنظيم داعش 6417 كوردياً إزيدياً أغلبهم من النساء والفتيات، وتم حتى الآن تحرير نحو 3320 منهم، بمساعدة مكتب تحرير المختطفين التابع لمكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني.

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