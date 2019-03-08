الحلبوسي يدعو الى حصر السلاح بيد الدولة

2019/03/08 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى حصر السلاح بيد الدولة وانهاء جميع المظاهر المسلحة.

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