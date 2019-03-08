مقررة مجلس النواب: 13 قانونا سيباشر بمناقشتها البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني

2019/03/08 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مقررة مجلس النواب خديجة علي ،اليوم الجمعة ، أن ١٣ قانون سيباشر بمناقشتها البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني .

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