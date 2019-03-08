أوبر تدفع 2.6 مليون دولار لتسوية مخالفات في هولندا

2019/03/08 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وافقت شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب على دفع 2.6 مليون دولار من أجل تسوية قضية تتعلق بالعمل غير المرخص في هولندا.





وصرح المدعون العامون في هولندا، اليوم الجمعة، بأن شركة "أوبر" قامت بدفع حوالي 2.3 مليون يورو (2.6 مليون دولار) في تسوية بعد اكتشاف أنها تقدم خدمة أجرة غير مرخصة في البلاد خلال عامي 2014 و2015، نقلاً عن وكالة "رويترز".





وتُعد التسوية على خدمة "أوبر بوب" التابعة لشركة أوبر، حيث يقوم الأشخاص الذين لا يملكون رخصة سيارة أجرة بنقل الركاب في سياراتهم الخاصة واستخدام برنامج أوبر للعثور على العملاء.





وتتضمن التسوية دفع كل من الغرامة وعائد الخدمة في هولندا.





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