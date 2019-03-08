محدث.. النفط يعمق خسائره لنحو 2% بعد بيانات صينية سلبية

2019/03/08 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت أسعار النفط من خسائرها لنحو 2% خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع مخاوف النظرة المستقبلية القاتمة بشأن الاقتصاد العالمي إلى جانب بيانات سلبية بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.





وأعلنت الصين اليوم أن صادراتها في شهر فبراير الماضي انخفضت بنسبة 20.1%، بعد أن قفزت بنحو 9.1% في يناير السابق له.





كما تلقى سوق النفط صدمة من قرارات المركزي الأوروبي المعلنة أمس والتي تفيد بأن البنك بصدد تأجيل زيادة معدل الفائدة إلى نهاية العام الجاري، بعد أن كان متوقع لها أن تتم في الصيف المقبل.





وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري زيادة المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 7.1 مليون برميل إلى 452.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 مارس.





وفيما أظهر مسح صادر عن "ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس" أن إنتاج أوبك النفطي هبط لأدنى مستوى في نحو 4 سنوات خلال فبراير الماضي وذلك بمقدار 60 ألف برميل يومياً إلى 30.80 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ مارس 2015.





وبحلول الساعة 11:55 صباحأً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.8% إلى 65.13 دولار للبرميل.





كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.7% عند 55.70 دولار للبرميل.





ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الذي ينتهي اليوم.





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