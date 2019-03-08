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الحكومة المحلية في ذي قار تشكو ضعف الاستثمارات بالرغم من الاستقرار الامني

تقارير الغدير

الحكومة المحلية في ذي قار تشكو ضعف الاستثمارات بالرغم من الاستقرار الامني

الجمعة 8 مارس 2019 - 15:20

الحكومة المحلية في ذي قار تشكو ضعف الاستثمارات بالرغم من الاستقرار الامني .

تقرير ..



ياس الخفاجي - ذي قار

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