2019/03/08 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر امني إن "قوات أمنية مشتركة نفذت عملية أمنية لملاحقة إرهابيي داعش ضمن مناطق شمال المقدادية شمال شرقي بعقوبة ".وأضاف إن" العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار عبارة عن مضافات تابعة لداعش .مبينا إن العمليات النوعية مستمرة لمطاردة المجاميع الإرهابية في المحافظة".انتهى .م ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 3 أوكار لداعش شمال شرقي بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 3 أوكار لداعش شمال شرقي بعقوبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).