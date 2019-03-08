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تدمير 3 أوكار لداعش شمال شرقي بعقوبة
2019/03/08 | 15:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال مصدر امني إن "قوات أمنية مشتركة نفذت عملية أمنية لملاحقة إرهابيي داعش ضمن مناطق شمال المقدادية شمال شرقي بعقوبة ".وأضاف إن" العملية أسفرت عن تدمير 3 أوكار عبارة عن مضافات تابعة لداعش .

مبينا إن العمليات النوعية مستمرة لمطاردة المجاميع الإرهابية في المحافظة".

انتهى .

م ك

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