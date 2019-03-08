2019/03/08 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:08.03.2019 | 11:38 GMT | آخر تحديث:08.03.2019 | 12:21 GMT | الرياضة

Reuters

Denis Balibouse

في تطور مفاجئ..



فريق كبير مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أنه فتح تحقيقا حول ما إذا كان مانشستر سيتي خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وهي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاده من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال "اليويفا" في بيان: "فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، تحقيقا رسميا بحق نادي مانشستر سيتي، بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف"، مضيفا "سيركز التحقيق على العديد من الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف، التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة".ورد النادي الإنجليزي ببيان قائلا: "مانشستر سيتي يرحب بفتح التحقيق رسميا، وهو ما يعتبره النادي فرصة لإنهاء التكهنات التي ظهرت عبر القرصنة غير القانونية ونشر الرسائل الإلكترونية التي خرجت عن سياقها".وأضاف "الاتهامات بالمخالفات المالية غير صحيحة تماما.



حسابات النادي المنشورة كاملة وشاملة وتخضع للتسجيل القانوني والتنظيمي".وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، كشفت في نوفمبر الماضي، استنادا على سلسلة جديدة من تسريبات "فوتبول ليكس"، أن السيتي تعمد التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته.وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام.



وتتراوح العقوبات في حال الخرق بين الغرامة المالية والإبعاد عن المسابقات القارية.ويأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من خوض السيتي مباراته في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام شالكه الألماني، علما بأن الفريق الإنجليزي فاز ذهابا خارج ميدانه بثلاثة أهداف لهدفين.المصدر: وكالات

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