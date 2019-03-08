الأناضول: القوات التركية بدأت تسيير دوريات في إدلب بموجب الاتفاق المبرم في قمة سوتشي

2019/03/08 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

Umit Bektas

عربة عسكرية تركية عند الحدود مع سوريا - صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأناضول بأن القوات التركية بدأت، اليوم الجمعة، تسيير دوريات في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وذلك بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا العام الماضي في سوتشي.

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وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بدء تنفيذ الأعمال الروسية التركية المشتركة في إدلب.



وقال إن موسكو ستقوم بدوريات على طول حدود إدلب، فيما تقوم أنقرة بدوريات في المناطق التي تمت فيها مصادرة الأسلحة من الإرهابيين.واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في 17 سبتمبر عام 2018 في منتجع سوتشي على إنشاء منطقة نزع السلاح يتراوح عمقها بين 15 و20 كيلومترا في إدلب بحلول 15 أكتوبر الماضي على طول خط التماس بين القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة، غير أن أنقرة طلبت فيما بعد تأجيل إجراء الدوريات المشتركة في إدلب بسبب عجزها عن ضمان الأمن في الجانب التركي.المصدر: تاس

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