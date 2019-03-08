مجلس واسط: لم نتسلم اي موازنة والخلافات السياسية لن تعيق تنفيذ المشاريع

2019/03/08 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..بين مجلس محافظة واسط، الجمعة، انه لم يتسلم اي موازنة مالية خلال العام الجاري، موضحاً ان هناك خطة معدة سلفاً من اجل تطبيقها وتنفيذها فور تسلم الموازنة والمصادقة عليها داخل المجلس، مؤكداً ان الخلافات السياسة داخل المجلس لن تؤثر على تطبيق الخطة الخاصة بالموازنة.وقال عضو مجلس المحافظة غالب الرديني في تصريح […]

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