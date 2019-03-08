“الانجاز في باريس” يمنح سولسكاير عقداً دائماً في الشياطين الحمر

2019/03/08 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يبدو أن المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير قد أقنع المسؤولين في مانشستر يونايتد الإنجليزي بتعيينه بصفة دائمة، مدربا للفريق، وذلك بعد انتصاره “التاريخي” على باريس سان جرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.وحقق سولسكاير انتصارا “مبهرا” في باريس، بنتيجة 3-1، وبفريق أغلبه من الاحتياطي غابت عنه عناصر أساسية عدة للإصابة والإيقاف، […]

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