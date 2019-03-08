2019/03/08 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تفاجأ العالم بعد خروج مئات المدنيين من عائلات “داعش” في الباغوز شمال شرق سوريا من نساء “التنظيم” اللواتي أكدن أنهن لم يكن ليخرجن لولا طلب زعيم داعش أبو بكر البغدادي، هاتفين شعار”داعش” باقية وتتمدد.وظهرت إحدى نساء “داعش” في مقابلة مع احدى القنوات الكردية العراقية، اكدت، أنها “خرجت لتربي أجيالاً من الدواعش”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نساء “داعش”: خرجنا من سوريا لنربي أجيالاً من المتطرفين NAS | موقع ناس الرسمي.

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