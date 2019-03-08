2019/03/08 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف عضو تحالف المحور الوطني عبد الله الخربيط، اليوم الجمعة، عن اخر تطورات حسم منصب حقيبة وزارة الدفاع العراقية.وقال الخربيط في تصريح صحفي،ان “هناك اسماء كثيرة مطروحة لشغل منصب وزير الدفاع، منها “هشام الدراجي، سليم الجبوري”، بالإضافة الى طرح اسماء قادة امنيين ابطال”.وأضاف الخربيط ان “حقيبة الدفاع من حصة نواب الوطنية الـ(19) ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخربيط يكشف عن اخر تطورات حسم منصب حقيبة الدفاع) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخربيط يكشف عن اخر تطورات حسم منصب حقيبة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).