في يوم المرأة العالمي، بالوثائق صحفية ايزيدية تكشف ل”ايزيدي 24″عن تعرضها لتهديدات بسبب عملها

2019/03/08 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال كشفت الصحفية الأيزيدية "نافين سموقي" عن اعرضها لتهديدات بالقتل بسبب عملها الصحفي في إذاعة محلية في قضاء شنگال/ سنجار غرب محافظة نينوى شمال العراق. حيث قالت "سموقي" في حديث ل"ايزيدي 24" عن اعرضها لتهديدات بالقتل بسبب عملها الصحفي عام 2012 عندما كانت تعمل في إذاعة کوردستان شنگال.و اضاقت ، أنها […]

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