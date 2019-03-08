ضهد وجبار يعتذران عن قيادة الصقور في الكلاسيكو

2019/03/08 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اعتذر اللاعبان السابقان لنادي القوة الجوية، وليد ضهد وعلي جبار من الالتحاق بالكادر التدريبي لقيادة الصقور امام الزوراء في مباراة الكلاسيكو بالدوري الممتاز.وقال امين سر النادي وليد الزيدي في اصريح لوكتلة/ المعلومة/ ان “ادارة القوة الجوية قررت الاستعانة بابناء النادي لقيادة الفريق مؤقتا امام الزوراء”.واوضح ان “الادارة فاتحت اللاعبين السابقين […]

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