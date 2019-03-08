مارسيلو في طريقه إلى الدوري الإيطالي

2019/03/08 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكدت صحيفة "ديلي لا ستامبا" الإيطالية أن البرازيلي مارسيلو اتفق بشكل كامل مع إدارة يوفنتوس، على الانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم الحالي ولمدة 4 سنوات قادمة.ونقلت صحيفة "آس" اليوم تفاصيل الاتفاق بين مارسيلو ويوفنتوس، حيث أن اللاعب قرر مغادرة ريال مدريد في الصيف القادم، مهما كان إسم المدير الفني الجديد بعد رحيل سولاري.وسيحصل مارسيلو على راتب سنوي يقدر بحوالي 12 مليون يورو مع فريقه الجديد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز في حالة فوزه بدوري الأبطال.يذكر أن الظهير البرازيلي يريد اللعب مع صديقه كريستيانو رونالدو في تورينو، خصوصاً أن العلاقة قوية بين عائلة النجمين خارج الملعب.

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