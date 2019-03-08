رئيس الجمهورية يستذكر دور المرأة العراقية في بناء المجتمع وسعيها لنيل حقوقها

2019/03/08 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، المرأة العراقية ونساء العالم بمناسبة عيدهنّ العالمي.

وأكد الرئيس صالح في رسالة بعثها بالمناسبة، تلقى “النور نيوز” نسخة منها، ان “عيد المرأة يأتي هذا العام ونحن نستذكر الدور الريادي للمرأة العراقية في سفر الحياة وسعيها الجاد لنيل حقوقها المشروعة للمساهمة في بناء المجتمع العراقي”.

نص رسالة التهنئة:بسم الله الرحمن الرحيمبمناسبة عيد المرأة العالمي اتقدم ببالغ السرور والسعادة الى المرأة العراقية والى كل نساء العالم بأجمل التهاني واطيب الامنيات.هذا اليوم تحتفل دول العالم وشعوبها بعيد ايقونة المجتمع ونواة الاسرة لتقف فيه على ما تحقق من إنجازات على صعيد منح المرأة حقوقها المستحقة، التي فرضتها الضرورة وأوجبتها كل الشرائع السماوية واقرتها العديد من القوانين والتشريعات.



إن عيد المرأة يأتي هذا العام ونحن نستذكر الدور الريادي للمرأة العراقية في سفر الحياة وسعيها الجاد لنيل حقوقها المشروعة للمساهمة في بناء المجتمع العراقي وتطوره وازدهاره الى جانب اخيها الرجل، كما نستعيد معها تاريخاً مشرقاً في النضال والبناء والتضحية والتربية.اننا اليوم امام مسؤولية انسانية وتاريخية تحثنا للدعوة الى مناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها وتمكينها في المجتمع.



نتمنى بهذه المناسبة ان تضطلع المرأة بدورها الطليعي في البناء والاعمار والمشاركة في اتخاذ القرارات وتبوأ المناصب العليا في مفاصل الدولة.تحية اعتزاز وتقديرلامهات الشهداء ..



تحية تقدير للعراقيات الصابرات والمبدعات في مجالات الحياة..



كل عام والمرأة في العراق بخير وسلام..

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