نائب عن نينوى: تسريب معلومات عن لجنة تقصي الحقائق هدفه خلط الأوراق

2019/03/08 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى اعتبر النائب عن محافظة نينوى ميزر الحمادي السلطان، إن خلط الأوراق بشأن إعمار نينوى له أهداف سياسية غير مشروعة.

وأكد السلطان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محافظة نينوى التي انتصرت على الإرهاب ستنجح في عمليات ومشاريع الاعمار بجهود أبناءها وحرصهم على اعادة الحياة الى المحافظة التاريخية وكل ما يثار حول وجود فساد في مشاريع الأعمار أقول لهم ان هناك جهات مختصة تحقق في هذا الأمر”.

وتابع، “ليس هناك من داعي لخلط الأوراق من قبل شخصيات سياسية تسبب القلق لأبناء المحافظة على مستقبل نينوى وهو ما يسبب ايضا من عدم الاستقرار الاجتماعي وزعزعة ِالامن الذي ادى بسيطرة داعش على مدننا العزيزة في يوم من الأيام”.‏وأشار النائب الى ان “سبب تسريب معلومات عن عمل لجنة تقصي الحقائق قبل انتهاء عملها وإصدار تقريرها النهائي يثير التساؤلات من هي الجهة المستفيدة”.

جدير بالذكر ان النائب ميزر شقيق محافظ نينوى نوفل العاكوب.

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