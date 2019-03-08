2019/03/08 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت القوات الامنية، من تحرير فتاة مختطفة في عملية نوعية جنوبي كركوك.

وقال مصدر امني لـ”النور نيوز”، ان “قوة امنية مشتركة تمكنت من تحرير فتاة من سكنة منطقة الشعلة في بغداد كانت قد اختطفت في كركوك قبل ايام”.

وتابع، انه “بعد ورورد معلومات عن مكان الفتاة تمكنت القوة من تطويق المكان وتحرير الفتاة ليلة امس في منطقة الحي الواسطي جنوبي كركوك، والقبض على 4 أشخاص قاموا بعملية الخطف، فضلا عن ضبط سيارتين ومبالغ مالية كانت بحوزتهم”.

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