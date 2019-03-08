2019/03/08 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نجدة بغداد : اعتقال شخصين وضبط عجلة معدة لتهريب المشتقات النفطية جنوبي العاصمة

08/03/2019 15:47:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن تنفيذها واجب مشترك مع دائرة المفتش العام لوزارة الداخلية تمكنت من خلاله اعتقال شخصين وضبط عجلة معدة لتهريب المشتقات النفطية جنوبي العاصمة.

وذكر بيان للمديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "بالتنسيق مع مكتب تفتيش السيطرات فأن دوريات نجدة السيدية تتمكن من ضبط عجلة حوضية محورة مع سائقها بداخلها مشتقات نفطية معدة للتهريب".

وأضافت المديرية، أنه "تم ايضا القبض على شخص آخر وهو مسؤول التهريب"، مبينة أنه "تم اصطحابهم من قبل مكتب التفتيش لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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