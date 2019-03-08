2019/03/08 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا امام وخطيب جمعة الكوفة محمود الجياشي، الحكومة العراقية والجهات المسؤولة الى القضاء على الفلول المهزومة من داعش وعدم السماح لهم بالعبث بأمن البلد وسلامة المواطنين، كما وعلق في خطبته على الخروقات الامنية الاخيرة في محافظة كركوك واستهداف عناصر من الحشد الشعبي.

وقال الجياشي في الخطبة اليوم، ان "استمرار مثل هذه الحالات امر مرفوض تماما وندعو الجهات الامنية بصنوفها كافة الى أخذ زمام المبادرة والحسم من خلال الجهد الأمني الأستباقي"، مضيفاً "كما وندعو الجهات المسؤولة الى القضاء على هذه الفلول المهزومة وعدم السماح بالعبث بأمن البلد وسلامة المواطنين".

كما ودعا الجياشي العراقيين الى عدم اطلاق العيارات النارية في جميع المناسبات قائلا "وبعد ان انتصر العراقيون في معركتهم الكونية ضد الإرهاب وبعد ان قدموا التضحيات وانقذوا العراق في لحظة تاريخية حاسمة لابد ان نقول كفى للحروب، كفي للعنف، كفى لإراقة الدماء ، في كل المناسبات اطلاق الرصاص في الحزن وفي الفرح وفي ابسط المشاجرات اطلاق الرصاص الخفيف والثقيل!!.



كفى للعنف كفى لاراقة الدماء، ماضينا وحاضرنا ومستقبلا كله الان على المحك".

واضاف "وليصمت صوت البنادق ويعلو صوت آلات الاعمار ويعلو صوت التعليم والتربية والخدمات والصحة والسلام والأمن بدلا من صوت الرصاص والعنف والكراهية وتكون رفاهية المواطن العراقي اولوية قصوى في ظل مشروع الإصلاح الحقيقي المستمر والذي لم يتوقف".

ودعا الجياشي الجميع للوقوف بوجه عاصفة الفساد قائلاً "يجب علينا ان نقف جميعا بوجه عاصفة الفساد الإداري والمالي والأخلاقي والاجتماعي والتي تضرب حياتنا من كل حدب وصوب"

وخاطب الجياشي السلطات التشريعية والتنفيذية بالخروج بمشروع يقضي على آفات الفساد ويفتح آفاق التقدم للبلد قائلاً "هناك فرصة محدودة ومحددة امام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للخروج بمشروع متكامل يقضي على الفساد من جهة ويفتح آفاق التطور وتقديم الخدمات، متى نرى اقفاص الاتهام ممتلئة بحيتان الفساد التي عاثة بحاضرنا ومستقبلنا فسادا"؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب صدري يريد ملء السجون من هذه الفئة من السياسيين والمسؤولين العراقيين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب صدري يريد ملء السجون من هذه الفئة من السياسيين والمسؤولين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).