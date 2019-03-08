نائب: عبد المهدي لبى دعوة المستثمرين وتناسى دعوة الفقراء خلال زيارته للديوانية

2019/03/08 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..انتقد النائب عن محافظة الديوانية محمد الغزي، الجمعة، تركيز رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال زيارته الى محافظة الديوانية على تلبية دعوة المستثمرين فيما تناسى دعوة الفقراء والاستماع الى معاناتهم وهمومهم.وقال الغزي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “محافظة الديوانية والتي تعتبر من المحافظات الفقيرة جدا يعاني اهلها بالاغلب من مستوى […]

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