الغزي يدعو عبد المهدي ان يكون رئيسا لوزراء العراق ككل وليس للمستثمرين فقط

2019/03/08 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- انتقد النائب محمد الغزي، الجمعة، تركيز رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال زيارته الى محافظة الديوانية على تلبية دعوة المستثمرين فيما تناسى دعوة الفقراء والاستماع الى معاناتهم وهمومهم.وقال الغزي في بيان تلقته /SNG/، ان “محافظة الديوانية والتي تعتبر من المحافظات الفقيرة جدا يعاني اهلها بالأغلب من مستوى متدني للمعيشة ناهيك عن ضعف ...

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