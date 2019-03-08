الآلاف يحتشدون في

2019/03/08 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه "جمعة الحسم"، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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