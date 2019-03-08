تعرف على أفضل ملعب في العالم

2019/03/08 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع stadiumdb.com قائمة لأفضل الملاعب في العالم لسنة 2019 حيث احتل أحد ملاعب روسيا المركز الأول في القائمة.

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