كبسولة تابعة لسبيس إكس تنفصل عن المحطة الفضائية وتبدأ العودة للأرض

2019/03/08 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت كبسولة الفضاء كرو دراغون رحلة العودة إلى الأرض اليوم الجمعة، بعد نجاحها في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية.

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