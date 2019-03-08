آلاف المتظاهرين يتجمعون في وسط العاصمة الجزائرية ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

2019/03/08 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - AFP تجمع آلاف المتظاهرين الجمعة في وسط العاصمة الجزائرية رافعين شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.واستمر عند ظهر اليوم وصول رجال ونساء رافعين او ملتحفين بالعلم الجزائري الى ساحة البريد في قلب العاصمة.وتشهد الجزائر للجمعة الثالثة على التوالي تظاهرات جديدة رغم تحذير الرئيس بوتفليقة الخميس في رسالة وجهها الى مواطنيه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من مخاطر "الفوضى".وهتف محتجون "لا عهدة خامسة يا بوتفليقة".وأطلق سائقون العنان لابواق السيارات فيما رفع سكان العلم الوطني على شرفاتهم.ويتوقع أن يزداد عدد المتظاهرين بعد انتهاء صلاة الجمعة نحو الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ).

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