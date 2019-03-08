وزير الخارجية يُجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني

2019/03/08 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الأردنيِّ أيمن الصفديّ، وتناول الجانبان آخر مُستجدّات العلاقات الثنائيّة بين بغداد وعمّان، وما تحظى به من قوة دفع كبيرة بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

كما بحثا في الاتصال الهاتفيِّ القضايا الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك.



وخلص الجانبان إلى أهمِّـيَّة التنسيق، والتشاور الثنائيِّ في كلِّ ما يهمُّ البلدين.

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