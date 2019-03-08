رئيس الجمهورية يدعو الى تمكين المرأة العراقية في المجتمع ومناهضة العنف ضدها

2019/03/08 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} دعا رئيس الجمهورية برهم صالح الى مناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها وتمكينها في المجتمع، وان تضطلع بدورها الطليعي في البناء والاعمار والمشاركة في اتخاذ القرارات وتبوأ المناصب العليا في مفاصل الدولة.

وقال صالح في بيان بمناسبة عيد المرأة اليوم الجمعة، "بمناسبة عيد المرأة العالمي اتقدم ببالغ السرور والسعادة الى المرأة العراقية والى كل نساء العالم بأجمل التهاني واطيب الامنيات".وأضاف "هذا اليوم تحتفل دول العالم وشعوبها بعيد ايقونة المجتمع ونواة الاسرة لتقف فيه على ما تحقق من إنجازات على صعيد منح المرأة حقوقها المستحقة، التي فرضتها الضرورة وأوجبتها كل الشرائع السماوية واقرتها العديد من القوانين والتشريعات"."وتابع "إن عيد المرأة يأتي هذا العام ونحن نستذكر الدور الريادي للمرأة العراقية في سفر الحياة وسعيها الجاد لنيل حقوقها المشروعة للمساهمة في بناء المجتمع العراقي وتطوره وازدهاره الى جانب اخيها الرجل، كما نستعيد معها تاريخاً مشرقاً في النضال والبناء والتضحية والتربية".وقال رئيس الجمهورية "اننا اليوم امام مسؤولية انسانية وتاريخية تحثنا للدعوة الى مناهضة العنف ضد المرأة وحمايتها وتمكينها في المجتمع.



نتمنى بهذه المناسبة ان تضطلع المرأة بدورها الطليعي في البناء والاعمار والمشاركة في اتخاذ القرارات وتبوأ المناصب العليا في مفاصل الدولة".ووجه في ختام بيانه "تحية اعتزاز وتقدير لامهات الشهداء ..



تحية تقدير للعراقيات الصابرات والمبدعات في مجالات الحياة".

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