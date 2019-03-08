انطلاق التحضيرات والاستعدادات للمضي بإجراءات التعاقد لإنشاء البنى التحتية

2019/03/08 | 16:10

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اعلن المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق الدكتور صفاء عبد

الحسين جعيز المضي بإجراءات التعاقد لإنشاء البنى التحتية ، فور صدور

قرار مجلس الوزراء بتخويل وزير النقل الصلاحية الكاملة لإنشاء البنى

التحتية .وذكر الدكتور صفاء عبد الحسين خلال اجتماع ضم مدير وكادر هيئة ميناء

الفاو الكبير والشركة الكورية ( دايو ) المنفذة لمشروع

كاسر الامواج الغربي والمهندس المقيم ، يوم الاربعاء ٦ / ٣ /

٢٠١٩ في موقع ميناء الفاو ، ان ساعة العمل الحقيقي ستنطلق فور اكمال

اجراءات التعاقد التي ستتم قريباً .وقدم الدكتور صفاء عبد الحسين شكره وامتنانه لمعالي السيد وزير النقل

لإهتمامه الكبير بالمشروع كما ثمن موقف مجلس الوزراء الذي قرر تخويل

وزير النقل صلاحيات التعاقد ، واشاد بمجلس النواب الذي خصص اموال

لميناء الفاو لعام ٢٠١٩ ضمن الموازنة العامة .وأضاف ان وزارة النقل والموانئ العراقية في تحدي كبير وسباق مع الزمن

لتنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية من الفاو باتجاه سفوان وكذلك اعمال

البنى التحتية البحرية من حفر ودفن وفق جداول زمنية معينة من اجل

الانطلاق الى مرحلة اخرى .من جانبه عبر مدير هيئة ميناء الفاو رئيس المهندسين اسعد عبد الرحيم

الراشد عن سعادته وفخره بالدور الكبير لمعالي وزير النقل والمدير

العام للموانئ العراقية عن دورهما الكبير في صدور قرار مجلس الوزراء

الذي يعد بمثابة الضوء الاخضر لإنطلاق عجلة بناء ميناء الفاو

الكبير .يذكر ان مشروع كاسر الامواج الشرقي تم استلامه بنسبة ١٠٠ بالمئة وكاسر

الامواج الغربي مراحل انجازه وصلت الى ٩٧ بالمئة .

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