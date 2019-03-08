إنقاذ 63 مهاجراً قرب سواحل تونس كانوا في طريقهم إلى إيطاليا

2019/03/08 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأنقذ خفر السواحل التونسية، الجمعة، 63 مهاجرا غير نظامي من الغرق في البحر المتوسط قرب سواحل مدينة جرجيس، جنوب شرقي البلاد.وقال منجي سليم، رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر التونسي (غير حكومية) في محافظة مدنين، التي تتبع لها مدينة جرجيس، إن "عددا من العاملين في إحدى الشركات البحرية تفطنوا ليلة البارحة إلى وجود قارب لمهاجرين غير نظاميين في عرض مياه البحر بعد تعطب قاربهم، فقاموا بإعلام السلطات البحرية التونسية التي قدمت للمكان وقامت بإنقاذهم".وأوضح أن "قارب المهاجرين كان متوجها من ليبيا إلى إيطاليا، وعلى متنه 4 نساء ومواطنين اثنين من باكستان، إضافة إلى 57 من جنسيات إفريقية عدة".وأضاف سليم أنّه "تم نقل جميع المهاجرين إلى مركب ساروست الذي يتبع شركة بحرية خاصة، وهم الآن في الطريق إلى الميناء التجاري لجرجيس".وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي إلى أنه "سيتم نقل كل المهاجرين غير النظاميين إلى مركز خاص بالمهاجرين في مدينة جرجيس".يشار إلى أن ليبيا تعد من أهم محطات انطلاق المهاجرين الأفارقة الراغبين بالعبور إلى أوروبا بصورة غير نظامية، هربا من الصراعات والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدانهم.

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