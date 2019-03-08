2019/03/08 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدفع المواقف العصيبة التي يمر بها الإنسان في مختلف أوقات يومه إلى الدخول أحيانا في نوبات غضب لا يمكن مع السيطرة على الأقوال والأفعال، إلا أن الأمر يتعدى خطورة ذلك إلا الإضرار بصحة الشخص الغاضب ذاته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 كوارث يسببها الغضب الجامح) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7 كوارث يسببها الغضب الجامح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).