الحكم على ألماني بالسجن مدى الحياة بتهمة وضع السم في شطائر زميله

2019/03/08 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة ألمانية على رجل يبلغ من العمر 57 عاما بالسجن مدى الحياة أمس الخميس، بتهمة الشروع في القتل بعد أن رصدته كاميرا وهو يضع السم في غداء أحد الزملاء.

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