الخارجية النيابية ترحب باختيار قيس العزاوي اميناً عاماً مساعداً لجامعة الدول العربية

2019/03/08 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، عن ترحيبها بالاجماع الذي حصل عليه ترشيح الدكتور قيس العزاوي كأمين عام مساعد لجامعة الدول العربية من قبل وزراء الخارجية العرب .

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