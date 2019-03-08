رئيس مجلس النواب يزور منطقة العامرية

2019/03/08 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، منطقة العامرية ببغداد.

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