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رئيس مجلس النواب يزور منطقة العامرية
2019/03/08 | 17:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، منطقة العامرية ببغداد.

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