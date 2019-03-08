2019/03/08 | 17:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، منطقة العامرية ببغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يزور منطقة العامرية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يزور منطقة العامرية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يزور منطقة العامرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).