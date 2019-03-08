تعليق على مزاعم

2019/03/08 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية القطري، على التقرير الذي نشرته وكالة إيرانية بشأن وجود محاولات قطرية لتسوية النزاع الخليجي القائم منذ يونيو/حزيران من العام 2017 مع السعودية فقط دون الإمارات.

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