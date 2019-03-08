عمليات بغداد: فتح تحقيق بمقتل 5 جنود داخل وحدتهم

2019/03/08 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت قيادة عمليات بغداد، تحقيقا حول مقتل خمسة جنود بحادث اطلاق نار داخل وحدتهم، وفق ما اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة.وقالت خلية الإعلام في بيان مقتضب، إن "عمليات بغداد فتحت تحقيقا بمقتل هؤلاء الجنود".

وكشف البيان أن "القيادة القت القبض على القاتل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

تحرير: عامر الشيباني

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