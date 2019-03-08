الحلبوسي: البرلمان لن يتردد في إقرار أو تعديل القوانين الخاصة ذوي الشهداء

2019/03/08 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الحلبوسي في كلمة له خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وحضرته "الغدير"، أن" على جميع المؤسسات الحكومية العمل من اجل إنصاف عوائل الشهداء وإعطائهم حقوقهم قبل إي حقوق أخرى".

وأضاف الحلبوسي، انه" يجب إن تكون إجابة الجهات الرسمية والمعنية بقضية حقوق ذوي الشهداء عملية وان تسعى الحكومة إلى نصافهم إضافة إلى البرلمان الذي لن يتردد في إقرار القوانين التي تعنى بحقوق ذوي الشهداء".

انتهى..م.ر

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