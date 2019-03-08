نصر الله: العقوبات الأمريكية مسار متواصل ولن تؤثر علينا

2019/03/08 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال نصر الله في كلمة له بالذكر السنوية لتأسيس هيئة الدعم للمقاومة الإسلامية، وتابعتها "الغدير"، ان" العقوبات الأمريكية مسار مستمر ولن يتوقف وننتظر أن يشمل اكبر عدد من الداعمين للحزب خصوصا وان بريطانيا أقرت بهذا القرار الأمريكي".

وأكد نصر الله، إن" هنالك المزيد من الحركات الإسلامية المقاومة سوف تنظم لهذه اللائحة وما المصارف اللبنانية إلا مثال على ذلك"، مضيفا، ان" هذا الاستهداف لن يؤثر علينا مادام الدعم الشعبي والدولي مستمر للمقاومة".

وحذر نصر الله، من أن" المشروع الأمريكي بعد التغيير الذي حصل في سياستها يستهدف خيمة المقاومة في المنطقة والمتمثلة بالجمهورية السورية"، مبينا، كما أن" من أهم الأهداف التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها هو تصفية الحركة الجهادية في اليمن وتصفية القضية الفلسطينية".

ونوه إلى أن" الاستهداف الأمريكي لم يكن لحزب الله وحده إنما شمل جميع الحركات الإسلامية المقاومة في الوطن العربي او كل حركة تقف بوجه هذا الاستكبار والاستعمار وما إضافة الإخوة في حركة "النجباء" العراقية ألا دليل على شمولية الاستهداف الأمريكي لحركات المقاومة".

وأضاف نصر الله، إن" ما يتطلع إليه ترامب وصهره هو تحقيق صفقة القرن في الوطن العربي والشرق الأوسط، مؤكدا، على أن" حركات المقاومة وقفت بوجه هذه الصفقة لذلك أصدرت أمريكا لوائحها لتصفية بعض حركات المقاومة والداعمين لها كإيران".

وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن" اللوائح التي تقرها أمريكا جاءت ردا على الانتصارات التي حققتها حركات المقاومة الإسلامية وإفشال مشاريعهم الاستعمارية في المنطقة".

انتهى..م.ر

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