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حكومة اقليم كوردستان تصدر قرارا بحل جميع الخلافات النفطية والمالية مع بغداد
2019/03/08 | 17:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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