بارزاني يزف بشرى سارة للموظفين باقليم كوردستان: عبد المهدي ساهم بالغاء الادخار

2019/03/08 | 17:20

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شفق نيوز/ أعلن رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة الغاء ادخار رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم.

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