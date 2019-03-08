محدث.. الدولار يُعمق خسائره أمام العملات الرئيسية بعد تقرير الوظائف

2019/03/08 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمق الدولار الأمريكي خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان تقرير الوظائف الشهري، وبالتزامن مع تراجع أداء الأصول الخطرة.





وكشفت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 20 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهى أقل زيادة في منذ سبتمبر 2017،

في حين شهدت أجور العاملين في الولايات المتحدة أسرع وتيرة نمو منذ عام 2009، مع تراجع معدل البطالة إلى 3.8% مقارنة مع 4% في يناير.





وفي بيانات أخرى، ارتفعت عمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية بنحو 18.6% خلال يناير الماضي.





ويعد تراجع الورقة الخضراء جزء من هبوط في أداء الأصول الخطرة، حيث أن مؤشرات الأسهم اليابانية والأمريكية شهدت تراجعا في آخر جلساتهم، وذلك مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وكان البنك المركزي الأوروبي خفض تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو إلى 1.1% في 2019 مقارنة مع 1.7% في التقديرات السابقة.





كما أن الصين أعلنت تراجعاً حاداً في صادراتها في الشهر الماضي وذلك بنحو 20%.





وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1228 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.6% عند 110.93 ين.





واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3078 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3% إلى 1.0082 فرنك.





وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فتراجع بنحو 0.3% إلى 97.367.





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