أجور العاملين بالولايات المتحدة تنمو بأسرع وتيرة منذ 2009

2019/03/08 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهد متوسط أجور العاملين في الولايات المتحدة أسرع وتيرة نمو منذ عام 2009 خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن متوسط الأجور في الولايات المتحدة في الساعة زاد بنسبة 3.4% خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في فبراير الماضي مقابل 3.2% المسجلة في الفترة المماثلة المنتهية في يناير السابق له.





وتعتبر وتيرة زيادة أجور العمل الأمريكي خلال فبراير الماضي هي الأكبر منذ نهاية فترة الكساد الاقتصادي في عام 2009.





أما على أساس شهري، فارتفع متوسط أجور العاملين في الساعة بمقدار 11 سنتاً أو ما يعادل 0.4% ليصل إلى 27.66 دولار ومقارنة مع زيادة سنتان فقط في يناير السابق له.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن متوسط أجور العاملين بالولايات المتحدة سوف ينمو بنسبة 0.3% خلال فبراير على أساس شهري.





وبالنسبة لمتوسط عدد ساعات العمل في الاقتصاد الأكبر حول العالم، فتراجع بمقدار 0.1 ساعة خلال فبراير الماضي ليصل إلى 34.4 ساعة أسبوعياً.





ووفقاً للبيانات، فإن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف أقل عدد وظائف في 17 شهراً مع تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 3.8% بنهاية فبراير الماضي.





وبحلول الساعة 1:46 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1228 دولار.





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