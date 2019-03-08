2019/03/08 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت عمليات بدء بناء المنازل في الولايات المتحدة بشكل قوي خلال شهر يناير الماضي، كما صعدت التصاريح بعكس التوقعات.





وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم الجمعة، أن عمليات البدء في بناء المنازل بالولايات المتحدة ارتفعت بنحو 18.6% خلال يناير لتسجل وتيرة سنوية 1.23 مليون عملية، مقارنة مع 1.03 مليون في ديسمبر الماضي.





وكانت تقديرات المحللين أشارت إلى أن عمليات بدء بناء المنازل ستُسجل زيادة عند مستوى 1.19 مليون عملية خلال يناير الماضي.





بينما على أساس سنوي تراجعت عمليات البدء في بناء المنازل بالولايات المتحدة بنسبة 7.8% خلال يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2018.





أما على مستوى تصاريح بناء المنازل الأمريكية سجلت وتيرة سنوية عند 1.34 مليون تصريح خلال يناير الماضي، بزيادة بنحو 1.4% عن مستويات ديسمبر السابق له والبالغة 1.32 مليون تصريح بعد التعديل.





وكانت التوقعات تشير إلى أن تصاريح بناء المنازل سوف يسجل 1.29 مليون تصريح.





وعلى أساس سنوي، انخفضت تصاريح البناء في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% خلال يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.





وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 97.408.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع تصاريح وعمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية خلال يناير) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع تصاريح وعمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية خلال يناير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).